Ronaldo, un dettaglio del post della madre non è sfuggito ai social e ha scatenato le critiche

Cambio look per Dolores Aveiro. La madre di Cristiano Ronaldo ci ha dato un taglio dalla parrucchiera. Dal castano scuro ad un biondo chiaro, la madre del campione portoghese ha rinnovato il suo look. Una versione che la rende decisamente più giovane. Ma sui social si sono scatenate non poche critiche per il nuovo aspetto di Dolores Aveiro...