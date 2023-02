Ronaldo in Arabia non può più camminare da solo: l'ingresso in campo è surreale

La Ronaldo mania è ufficialmente scoppiata in Arabia Saudita. Dal suo arrivo all'Al-Nassr, il protoghese aveva segnato appena un gol in tre partite ufficiali. Molto meno rispetto a quanto si aspettavano i suoi nuovi tifosi arabi, che però vogliono proteggere il loro campione. Tant'è che al suo arrivo allo stadio per la partita contro l'Al-Wehda, Ronaldo è stato scortato fino allo spogliatoio da un cordone di guardie del corpo.