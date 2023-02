Zaniolo torna in Italia, ecco il motivo

ISTANBUL (Turchia) - Il trasferimento last minute di Nicolò Zaniolo ha lasciato diverse situazioni in sospeso. Il fantasista ligure, dopo la presentazione, in questi giorni sarà nuovamente in Italia. L’impatto è stato positivo nonostante il dramma del terremoto che ha sconvolto la Turchia. Il campionato è stato sospeso, il giocatore nelle prossime ore avrà modo di rientrare a Roma.

Il problema più incombente

Il trasferimento dalla Roma al Galatasaray è stato quasi fulmineo. Il calciatore sta cercando una nuova casa a Istanbul. Il rientro in Italia era già previsto: il calciatore rientrerà a Roma per vedere sua figlia. Poi il giocatore dovrà sbrigare alcune partiche: chiudere la casa romana, organizzare il trasloco, e soprattutto ottenere tutte le certificazioni per i suoi amati cani che vorrebbe portare con sé in Turchia. La partenza immediata lo aveva costretto a lasciare in Italia i suoi tre inseparabili amici a quattro zampe che prossimamente spiccheranno il volo con lui verso Istanbul.