Capello durissimo su Zaniolo e Leao: la frase dell’ex allenatore

MILANO - E’ stato l’ultimo allenatore a vincere uno scudetto a Roma, e a Milano lo ricordano come uno dei tecnici più vincenti della storia rossonera. Il parere dell’ex tecnico del Real Madrid sposta sempre gli equilibri. Fabio Capello torna a parlare facendo una panoramica sul campionato italiano. " Vedo un Napoli convinto, con forza e qualità - ha sottolineato - la squadra di Spalletti ha continuato a correre, tanto che si è giocato soltanto per il secondo posto. Ho visto finalmente una partita da Champions: Lazio-Atalanta. Bisogna giocare a quei livelli, con agonismo, velocità e tecnica con gli arbitri che devono lasciar correre. Gli spettatori devono abituarsi ad arbitraggi che lasciano correre, magari con allenatori che giochino meno con la palla che passa dal portiere”.

La stoccata a Zaniolo e Leao

"Leao è sempre un fenomeno - ha ribadito Fabio Capello - che non sia quello dell'altro anno lo vedono tutti, ma è un giocatore imprescindibile per il Milan. Forse come Zaniolo è mal consigliato, ha la testa da un'altra parte, pensa al contratto. Bisognerebbe restituirgli serenità, ma metterlo fuori squadra non servirebbe, lo renderebbe più triste. Deve giocare e avere il supporto dei compagni. Ci sono problemi economici legati al rinnovo di contratto, ma nel Milan lui ed Hernandez hanno qualcosa in più”.