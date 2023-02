Dramma in Argentina, muore un tifoso del River Plate cadendo da un autobus

Drammatico fatto in Argentina: tifoso muore andando allo stadio per sostenere la sua squadra. E' quanto accaduto prima della partita tra River Plate e Argentinos Jrs, con un sostenitore dei biancorossi che, cadendo da un pullman che portava i tifosi allo stadio Monumental, si è visto investire da un altro autobus. Il tragico accaduto non è passato inosservato alla stampa argentina che ha affermato che la morte del tifoso del River è avvenuta appena due ore prima dell'inizio della partita, che includeva un omaggio ai campioni del mondo che sono passati per il club, tra cui Franco Armani (attuale portiere dei "Los Milionarios"), Pablo Aimar e Roberto Ayala, membri della squadra che ha conquistato la terza Coppa del Mondo in Argentina in Qatar 2022.