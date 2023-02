I record e le scelte di Spalletti

I record non sono fatti per battere l’uomo, ma per portarlo oltre, nel futuro, senza cancellarne il passato. Penso ai 38.390 punti di LeBron James: hanno sequestrato e spostato un confine, non già depredato - o, peggio ancora, umiliato - l’antico proprietario, Kareem Abdul-Jabbar. C’è record e record, naturalmente, ma molti, in generale, continuano a preferirgli l’assoluto della vittoria. Perché l’oro rimane, nei secoli, mentre la conquista di un canestro, di un centimetro o di un centesimo è destinata prima o poi a trovare un nuovo conquistatore. Anche se le eccezioni brontolano e l’1’53”28 sugli 800 che la cecoslovacca Jarmila Kratochvilova stabilì il 26 luglio 1983, a Monaco di Baviera, dura ormai da 40 anni.

Record effimeri

Bisogna pesarli, i numeri, non semplicemente contarli. Non farlo, significa barcollare nel mucchio, ubriachi di tabelle, ebbri di dati. Nella storia del Napoli, il massimo dei gol appartiene, con 148, a Dries Mertens. Per la cronaca, Diego Armando Maradona, che ne fu il redentore al di là di ogni ragionevole cifra, risulta “appena” quarto, con 115. Ecco qua, dunque, un podio che, con rispetto parlando, sabota e confonde la realtà tecnica dei valori. Il Pibe era di una categoria aliena, così lontano dal gregge da concedersi il lusso e lo sfizio di non tirare il collo alle statistiche, seccatura che lasciò volentieri a noi fanatici. Sempre a proposito del Napoli. Ha lo scudetto in tasca e marcia a un ritmo che potrebbe spingerlo, addirittura, a profanare i 102 punti che la Juventus di Antonio Conte fissò nella stagione 2013-2014. Ci sembrò, per le medie dell’epoca, un’eresia clamorosa, fermi com’eravamo ai 97 dell’Inter di Roberto Mancini etichetta 2006-2007, il torneo stappato dalle sentenze di Calciopoli. Insinuammo che Conte, invaghitosi del miraggio di entrare nelle teste e nei testi, avesse sacrificato l’Europa League, limbo nel quale era precipitato dopo essere uscito dalla Champions per mano (e per neve) del Galatasaray. Ignorò l’indizio, prezioso, che teatro dell’epilogo sarebbe stato proprio lo Stadium. Cadde in semifinale, liquidato dal Benfica, e sbirciò, forse pentito, il trionfo del Siviglia ai rigori. Le 17 lunghezze inflitte alla Roma di Rudi Garcia scatenarono fior di dibattiti: non sarebbe stato più opportuno regolare il tesoretto sul fuso del safari europeo? In barba al celeberrimo “meglio due feriti che un morto”, il martello salentino privilegiò un “morto”, pur di garantirsi almeno un (titolo) “vivo”. Il terzo dei nove consecutivi, l’ultimo della sua gestione. Diversa è la mappa “psicologica” di Luciano Spalletti. Da un lato, uno scalpo saldamente in pugno che però manca dal 1990 e sarebbe “solo” il terzo. Dall’altro, le suggestioni di una Champions che il 21 febbraio gli offrirà, alla ripresa, l’Eintracht Francoforte. Se le cadenze indiavolate della squadra hanno strozzato la concorrenza domestica, la transumanza dagli ottavi al traguardo di Istanbul garantisce milioni di gloria e gloria a milioni. Che brutto consiglio, “fare calcoli”. LeBron era un prescelto, l’abate di Certaldo può scegliere. Persino di non scegliere.