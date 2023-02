Zaccheroni ancora ricoverato in rianimazione: condizioni stazionarie

Stazionarie nella loro gravità, in prognosi riservata pur se con qualche lieve segnale di recupero, le condizioni di salute di Alberto Zaccheroni, in rianimazione da venerdì scorso all'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver battuto violentemente la testa a terra in seguito a una caduta accidentale da una scala nella sua casa di Cesenatico, non si sa se dovuta a un malore. Il tecnico, che il prossimo 1° aprile compirà 70 anni, è intubato e monitorato continuamente per un grosso ematoma subaracnoideo. I sanitari stanno facendo riassorbire completamente l'ematoma dopo l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto.