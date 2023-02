Para un rigore e muore sotto gli occhi del fratello. Ecco chi era

ROMA - Si è consumata una vera e propria tragedia in campo durante l'incontro tra Winkel Sport B e Sk Westrozebeke, nella seconda serie belga. In avvio di ripresa, sul punteggio di 2-1 per il Winkel, è stato assegnato un calcio di rigore agli avversari: e qui in pochi attimi si consuma il dramma. Il portiere del Winkel, Arne Espeel, dapprima neutralizza la conclusione dell'avversario El Baghdadi, poi esulta per il penalty parato, ma immediatamente dopo si accascia al suolo. I soccorsi sono intervenuti non appena la situazione è apparsa grave: ma i tentativi, con tanto di defibrillatore non sono valsi a nulla e il portiere è deceduto in campo. Il tutto sotto gli occhi attoniti e increduli del fratello minore del portiere, Aaron Espeel, presente in panchina, e dei genitori che stavano assistendo sugli spalti alla partita. "Winkel Sport è in profondo lutto per la morte improvvisa del portiere del Winkel Sport B Arne Espeel - è il comunicato del club - il nostro più sincero cordoglio per questa grande perdita alla famiglia e agli amici di Arne",