Emendamento Lotito: il Quirinale spinge per lo stop

Fuga

Dalle intenzioni alla fumata bianca sarebbero comunque dovute sussistere tre condizioni: l'ok dei broadcaster, le ragioni economiche e un'indagine di mercato per valutare offerte eventualmente migliori, anche se l'obiettivo indiretto dell'emendamento (un tentativo bis dopo quello andato a vuoto a dicembre) era proprio quello di garantire alla Confindustria del calcio una via di fuga nel caso in cui le offerte del nuovo bando fossero state inferiori ai 930 milioni a stagione garantiti dall'accordo in vigore. Una posizione giudicata da molti conservativa e controproducente, ma il freno istituzionale c'è stato ancor prima arrivare a fare i conti.

Iter

I fastidi della Federcalcio e del ministro per lo Sport, Abodi, filtravano da giorni. La fuga in avanti di Lotito non è piaciuta. Eppure lo "scacco matto" decisivo sarebbe arrivato dopo l'intervento dei tecnici del Quirinale, che non hanno riscontrato l'urgenza prevista dal "Milleproroghe", il provvedimento dentro il quale è finito l'emendamento dopo l'ok delle Commissioni Bilancio e Affari Istituzionali del Senato. Secondo Lotito, sarebbe invece l’unica strada percorribile visto che una legge ad hoc avrebbe un iter decisamente più lungo. Alcuni fanno presente, tra l’altro, che questa non sarebbe la fase in cui il Colle può intervenire; eppure una "moral suasion" per contrastare la proroga c'è stata. Da oggi è aperta la discussione in aula a Palazzo Madama ed entro il 27 febbraio il decreto deve andare in porto con l'ok anche della Camera. Stamattina a Milano si terrà intanto l'assemblea della Lega Serie A e all'ordine del giorno c'è la discussione sul prossimo bando per i diritti tv. Si parlerà, inevitabilmente, anche dell'emendamento che pure l'ad del Monza, Galliani, ha definito «un’opportunità che non costerebbe una lira allo Stato». Palazzo Chigi va però verso la soppressione della proposta.