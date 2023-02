Zaniolo in Turchia, l'accusa del presidente dell'Assocalciatori

ROMA - "Zaniolo in Turchia? A me dispiace molto che questioni che riguardano non tanto le prestazioni sul campo, ma il rapporto contrattuale, di lavoro, debbano poi portare a condizionare quelle scelte. Ci sono situazioni che hanno condizionato le scelte di lavoro di Zaniolo e la società sul mercato, scelte condizionate da soggetti che sono estranei al rapporto di lavoro. Noi dobbiamo normalizzare il nostro mondo per questo. C'è tanto di distacco nel vivere anche il calciatore come qualcuno che non può sbagliare". Lo ha detto il presidente dell'Aic Umberto Calcagno a margine della presentazione del Report 'Calciatori sotto tiro'. “Io credo che a posteriori la situazione poteva essere gestita meglio da tutti ma non può essere una giustificazione rispetto alla violenza o a quello che è successo. Non è possibile che non si possa litigare con un allenatore o un presidente, perché si hanno questo tipo di conseguenze. E' un rapporto che va risolto in quel contesto".