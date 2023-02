Dazn, Mattarella, le mandorle sgusciate e Carlo

Il messaggio di Carlo

Tra i più attivi è Carlo, 64 anni, romano e romanista, un ex carabiniere che dal 2010 è alle prese con una malattia neuromuscolare. Sabato scorso su whatsapp mi ha scritto (preciso che non ho toccato una virgola): «Tanto per cambiare Dazn non si vede, dice che hanno dei problemi. Peccato che a noi che paghiamo lautamente ci girano un po’ i maroni. Adesso basta, fate cessare una volta per tutte questo scandalo». Ho provato a spiegare a Carlo, abbonato al calcio in tv dal ’99, che non è tutta colpa di Dazn. Ma non l’ho convinto e poi non gli interessa sapere chi sia il responsabile, lui paga e vuole ricevere il miglior servizio possibile, e non solo perché costretto sulla carrozzina.

Lo stop del Quirinale

Lo stop del Quirinale ha agitato la Lega calcio ed è un bene: mi auguro sia “obbligata” a ripensarsi e a lavorare per lo sviluppo di un mondo che non può arrabattarsi esclusivamente per tamponare le falle create nei bilanci dei club. Il fondo è stato prima evitato (…) e infine toccato. Per ripartire è necessario fare sistema investendo sulle strutture e sui servizi. Mentre scrivo mi arriva una comunicazione importante: il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro dal mercato delle mandorle sgusciate. Qualcosa si muove, nella burocrazia statale. C’è un ministero che può ordinare il ripristino delle trasmissioni delle partite pagate e oscurate?