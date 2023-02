Infantino e Ceferin fanno i soldi col cuore degli altri

La Juve in Euroleague fa tristezza: del resto in Champions non ha combinato nulla di buono e merita il ritorno alla casella 1. A proposito di merito, allargo il discorso e mi chiedo: meritiamo davvero questa Fifa e questa Uefa? Io dico che Infantino e Ceferin lo fanno apposta . Non c’è altra spiegazione. Allenatori e atleti ripetono da anni che si gioca troppo e la qualità dello spettacolo patisce gli effetti del calendario compresso, i selezionatori si lamentano per il poco spazio riservato alle nazionali, i calciatori si rompono al ritmo di dieci al giorno e Fifa e Uefa che fanno? Se ne strafottono allegramente e moltiplicano gli impegni: hanno bisogno di soldi-soldi-soldi e voti sicuri. E così ai campionati, alle coppe e alle supercoppe nazionali, a Champions, Europa League e Conference con tanto di preliminari, a Mondiali, Europei, coppe continentali per nazioni, Nations League e qualche altro evento che certamente ho trascurato (vedi la Coppa d’Africa a gennaio) aggiungono un bel Mondiale per club a 32 squadre e lo programmano per giugno-luglio 2023.

La formula del Mondiale

La sede è ancora da stabilire, ma vedrete che si inchineranno all’ennesimo emirato oppure a un Paese semisconosciuto carico di denaro. Anche i posti sono da assegnare, la Fifa fa sapere che ne garantirà 4 agli africani, 4 all’Asia, 4 alla Concacaf, uno all’Oceania, 6 ai sudamericani, 12 all’Uefa e uno alla federazione del Paese ospitante. Ancora da capire come verranno scelte le partecipanti: se saranno assegnate delle wild card ai club più prestigiosi o se ci si affiderà ai risultati nelle varie competizioni. La formula dovrebbe essere la solita: 8 gruppi da 4 e poi eliminazione diretta a partire dagli ottavi. Dimenticavo: Infantino ha scelto la sede della prossima Coppa del mondo per club, ancora con il format a sette utilizzato finora: Arabia Saudita (amici ricchi) dal 12 al 22 dicembre 2023. La Fifa ha anche approvato la relazione annuale del 2022 che evidenzia le entrate record di 7,6 miliardi di dollari nel quadriennio 2019-2022 e prevede 11 miliardi nel periodo 2023-2026. Dei 7,6 miliardi di dollari incassati grazie alle gambe, ai polmoni e al talento dei calciatori pagati dai club la Fifa ne ha ridistribuiti pochissimi alle federazioni che durante la pandemia hanno sofferto crisi inimmaginabili rischiando il default. La moltiplicazione degli impegni finisce per deprimere, oltre allo spettacolo, il valore dei campionati nazionali, Premier esclusa.

I problemi per la Serie A

I caporioni si rendono conto che stanno spingendo il calcio nella direzione sbagliata, ma sono ormai entrati nel mood organizzatori di festival. Faccio l’esempio della Serie A: come può il nostro campionato a venti squadre reggere il peso di un calendario ulteriormente infittito? Per armonizzare le date dei vari tornei nazionali occorrerebbe ridurre da 20 a 16 il numero delle partecipanti. Ma chi se la sente di riformare la struttura in questo modo? Vi sorprenderà, ma ho la certezza che i tanto vituperati agenti, o procuratori - i buoni e onesti sono in tutti i settori - avevano ragione quando affermavano (continuano a farlo) che le istituzioni del calcio a tutto pensano fuorché a governare, curare e prevenire le “patologie” che affliggono il sistema. Vanno avanti per la loro strada perseguendo solo obiettivi personali. E chissenefrega di chi il calcio lo pratica, lo vive, lo conosce, lo ama. E lo difende. PS 1. Trovate scandaloso che il Barcellona abbia versato 1.392.480 euro in tre anni alla Dasnil 95 di José Maria Enriquez Negreira, dal ‘92 vicepresidente degli arbitri della Liga? Semplici consulenze, asesoramientos... E la Uefa che fa? Li punisce? W el futbòl! PS 2. Il Mondiale 2026 si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Volete sapere in quale posizione si è piazzata la finale di Qatar 22 nella classifica dei programmi più visti in tv negli Usa? Trentottesima: 32 dei primi 37 posti se li è cuccati il Football americano