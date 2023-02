Presidenza Aia, si lavora al governo delle larghe intese

Domenico Messina , ex arbitro internazionale, ex designatore di serie A (post Braschi e pre-Rizzoli), da ieri è anche ex componente della CAN guidata da Gianluca Rocchi , dove era entrato ad inizio di questa stagione proprio per dare una mano al designatore (operazione non sempre andata a buon fine, a quanto si mormora). E’ la prima tessera di un domino che porterà all’ elezione del prossimo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri , dopo le dimissioni - avvenute il 18 dicembre - di Alfredo Trentalange per il caso D’Onofrio (il processo sportivo davanti al Tribunale Federale Nazionale è stato rinviato al 17 marzo). La data è importante: perché, da regolamento, ci sono 90 giorni entro i quali l’attuale governance dovrà indire l’Assemblea elettiva. E questo dovrà avvenire entro il 18 marzo prossimo (era stato detto «dopo il 5 marzo»), da quel giorno scatteranno i 40 giorni previsti per la campagna elettorale, dunque la nuova guida degli arbitri dovrebbe arrivare massimo entro il 28 aprile. Prima di addentrarci in questa giungla, ricordiamo che il campionato finirà il 4 giugno.

Ipotesi

Dunque, cosa c’erano le dimissioni di Messina, le date previste dal regolamento e la fine della serie A? C’entrano, perché Messina - lasciando tutte le cariche tecniche - è automaticamente diventato il primo candidato alla presidenza dell’AIA, espressione (come vedremo) della cordata che fa riferimento a Marcello Nicchi, colui che ha governato i direttori di gara fino al 14 febbraio 2021 per oltre un decennio (non senza responsabilità per la situazione tecnica che stiamo vivendo). In realtà, il piano che si sta studiando ad alti (e altri) livelli era differente. Perché alla base del problema arbitrale italiano c’è, fondamentalmente, una faida interna che sta andando avanti da anni e alla quale neanche lo pseudo rinnovamento trentalangiano ha posto fine (anzi). Per questo, la Federcalcio - nel rispetto delle rispettive competenze, ma l’AIA è pur sempre la costola più interna di via Allegri - aveva allungato l’occhio per controllare lo stato dell’arte. Immaginando uno scenario che potesse riportare quel clima di tranquillità e collaborazione che aveva portato l’Italia arbitrale in cima al Mondo.

Larghe intese

Il piano - al quale si continua a lavorare, del tempo ancora c’è - sarebbe questo: trovare un nome sul quale far convergere tutti, guelfi e ghibellini, oriazi e curiazi, coppiani e bartaliani, seguaci di Maradona o estimatori di Pelè. Ed il nome, Gabriele Gravina, presidente federale, l’aveva anche in testa. Ovvero, quel Gianluca Rocchi che ha avuto modo di conoscere quando ha lavorato alle sue più strette dipendenze come trait d’union fra arbitri e società ed ora come -coraggioso - designatore. Ipotesi che troverebbe sponda fertile nell’attuale governance. Ipotesi, al momento, del quarto tipo (per chi mastica di greco antico) visto che l’attuale designatore non ha voglia di abbandonare i suoi ragazzi in mezzo al guado (o guano), è uomo che fa spogliatoio, ha una squadra che funziona (ieri ha tenuto a lezione le società di serie B in compagnia del responsabile dei rapporti con i club, Riccardo Pinzani), vuole chiudere il cerchio. Il campionato finisce il 4 giugno, però. I tempi non collimano. A meno che non succeda qualcosa che possa far saltare questo cronoprogramma. Attenzione...