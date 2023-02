Juve-Nantes diretta: ora Live la partita di oggi

20:10

Il Nantes e il dramma Ganago

L'ambiente Nantes pochi giorni prima della partita è stato scosso dalla notizia della tragica morta della figlia di 5 anni di Ignatius Ganago per un malore improvviso. L'attaccante camerunense è subito tornato in Camerun salterà la partita contro la Juventus (leggi qui).

19:50

Juve-Nantes, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte ufficiali di Massimiliano Allegri e Antoine Kombouaré per la sfida.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Corchia, Girotto, Castelletto, Pallois; Sissoko, Moutoussamy; Blas, Chirivella, Coco; Mohamed. Allenatore: Antoine Kombouaré.

19:45

I precedenti

Quella di stasera sarà la terza partita di sempre tra Juventus e Nantes. Le prime due risalgono alle semifinali di Champions League della stagione 95/96. L'andata a Torino fu vinta dai bianconeri, guidati da Lippi, per 2-0. Mentre il ritorno in Francia andò ai gialloverdi per 3-2. Juve che comunque passò il turno accedendo alla finale per poi vincerla e alzare la sua seconda Champions League.

19:40

Juve-Nantes, si avvicina il fischio d'inizio

Tutto è pronto per l'inizio della partita tra Juventus e Nantes, valida per l'andata dello spareggio di Europa League. Fischio d'inizio in programma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

Torino - Allianz Stadium