Il test del DNA incastra Dani Alves: la scusa usata con la moglie è incredibile

Il tribunale provinciale di Barcellona, che ha preso in carico il caso di Dani Alves per il possibile stupro alla ragazza 23enne in discoteca, ha tenuto un'udienza in cui l'accusa e la difesa hanno esposto le loro argomentazioni sul ricorso presentato dal brasiliano contro la decisione di tenerlo ancora in custodia cautelare. La giornata è terminata con un rinvio alla settimana seguente per un'eventuale scarcerazione dell'ex difensore del Barcellona, mentre la procura continua a chiedere, con fermezza, che Dani rimanga in custodia, esponendo le numerose prove che ha contro di lui e affermando la paura di una sua possibile fuga. La difesa, dal canto suo, afferma invece che il rapporto sessuale sia stato consensuale.