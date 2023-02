Colpo Atletico Madrid, arriva Soyuncu: tutti i dettagli

ROMA - Nel mercato dei parametri l'Atletico Madrid continua a muoversi più rapidamente di tutti: il club spagnolo ha infatti l'accordo con Caglar Soyuncu,26 anni, difensore turco del Leicester. Il giocatore non ha rinnovato con gli inglesi e dalla prossima stagione giocherà in Liga. Per lui contratto di cinque anni, con scadenza nel 2028, e uno stipendio netto da 5 milioni di euro. Il pre-accordo è stato già siglato a gennaio e negli ultimi giorni di mercato c'era stato anche un tentativo, alla luce di quella intesa, di anticipare l'arrivo del turco a Madrid di qualche mese riconoscendo un indennizzo al Leicester. Non se n'è fatto nulla e dunque l'1 luglio il cambio di maglia avverrà gratis.