Dibu Martinez, un’uscita da applausi

BUENOS AIRES (Argentina) - Dopo Leo Messi, è considerato l’eroe della coppa del Mondo vinta all’Argentina. Il portiere Emiliano Martinez continua a far parlare di sé; la stravaganza del numero uno sudamericano ha caratterizzato i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale, ma ora che l’ebrezza qatariota è passata, Martinez si dimostra un ragazzo dal cuore d’oro.

Un cuore grande

Il portiere ha infatti deciso di mettere all’asta il cimelio più prezioso del Mondiale, i guanti con cui ha avuto modo di disputare tutte e sette partite della Coppa del Mondo. In un video postato sui propri social, l’estremo difensore dell’Argentina firma i guanti prima di donarli alla Fondazione Padriatrica dell'ospedale Garrahan. "Sto firmando i miei guanti che ho usato nella Coppa del Mondo per le persone di oncologia all'ospedale Garrahan - afferma il portiere - spero un giorno di potervi far visita”. I guanti verranno messi all’asta, i proventi verranno devoluti in beneficienza per acquistare macchinari pediatrici necessari per le cure dei bambini ricoverati nel reparto oncologico del nosocomio.