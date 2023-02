Figc, Premio Bearzot: ecco quando verrà assegnato

Il Premio Bearzot è un riconoscimento che si assegna ogni anno per l'individuazione del miglior tecnico italiano. Lo scorso anno ad aver trionfato era stato Roberto De Zerbi, l'ex allenatore del Sassuolo, ora in forza al Brighton. Il vincitore della XII edizione sarà annunciato il prossimo 21 febbraio nella sede della Federcalcio, in Via Allegri 14, alle ore 15.00, dopo che nella mattinata, presso la sede ACLI di Roma, la Giuria presieduta dal Presidente della Figc, Gabriele Gravina, e dal numero uno dell’Us Acli, Damiano Lembo, provvederà all’individuazione del tecnico vincitore. La decisione verrà dunque svelata anche alla stampa nel corso della conferenza.