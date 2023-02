Uefa, che barba: dateci arbitri all’altezza

Segnalo una volta di più a Ceferin che dal 18 gennaio Andrea Agnelli è out - adesso fa altro, la vita va avanti - e che il capo della nostra Federcalcio è vicino all’Uefa e da sempre nemico della Superlega. Pertanto, in vista delle partite di ritorno e degli impegni Champions di Napoli e Inter, in programma la prossima settimana, si prenda una pausa e suggerisca all’eurodesignatore Rosetti di non mandare arbitri punitivi o troppo scarsi alle partite delle italiane, gente che riesce a farci rimpiangere Maresca e Mariani, Chiffi e Abisso. Giovedì scorso, tra Euroleague e Conference, abbiamo ottenuto un imbarazzante 4 su 4. L’unico arbitro in qualche modo perdonabile è Carlos del Cerro Grande che in Braga-Fiorentina non ha considerato da espulsione l’intervento di Tormena: per sua fortuna l’ha corretto il Var.