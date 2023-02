Corsi: Lazio forte, stravedo per Sarri

Tira di boxe, durante il lockdown si è fatto anche montare il sacco a casa («Non escludo qualche incontro», dice quasi con orgoglio). Quando può va a correre e ama il calcio. Ma guai a toccargli la musica. Gabriele Corsi è un fiume in piena, la voce radiofonica gira a mille come le sue idee e i progetti lavorativi. Lunedì riparte alla guida di “Don’t forget the lyrics - Stai sul pezzo” il game show internazionale sul Nove (ore 20.25, dal lunedì al venerdì, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery) dedicato agli appassionati di musica e ai cantanti amatoriali. Ci si sfida a colpi di karaoke. «Io mi diverto e penso che la gente lo percepisca - dice Corsi - è una formula di successo, come direbbe il mio amico Alessandro Borghese è il lusso della semplicità. Vivere con la musica è un privilegio e fa bene. Dicevano che in tv non funzionava... basta guardare i numeri di Sanremo, bravo Amadeus a crederci. E noi saremo una conferma».

Dopo il successo della seconda stagione tutto è pronto. Sessanta puntate fino a maggio - ogni serata, oltre al premio di 5.000 euro in gettoni d’oro in palio, protagonista è anche il pubblico - poi ospiti importanti e anche una serata speciale in stile Champions dove si affronteranno il vincitore di questa edizione e quello della scorsa. «La musica è un volano per chi la trasmette e chi la fa - aggiunge Corsi - Ho tifato per Sanremo, la puntata dei duetti è stata pazzesca. Le canzoni sono pezzi di vita, ti riportano indietro nel tempo, a una gita in montagna con papà o alla mamma che canticchiava mentre preparava la cena, a una ex dei tempi della scuola...».

Come direbbe una canzone: certi amori... E tra questi c’è la Lazio: «Se vince sono felice, io faccio il tifoso. L’organico è forte, poi stravedo per Sarri, mi è sempre piaciuto come allenatore. È comunque una stagione strana, si sono persi troppi punti per strada: primi tempi buoni, di livello e magari riprese anestetizzate, più leggere, come se la squadra si sentisse già al sicuro... Bisognerebbe prendere alla lettera quello che diceva Boskov, le partite finiscono quando l’arbitro fischia. L’Europa? Ci sono tanti posti e la Lazio c’è».