Si è spento il sorriso di Castagner: il calcio in lutto

Il calcio lo ha archiviato alla voce “ Perugia dei miracoli ”. Fu lì, nella città umbra, che Ilario Castagner costruì un’impresa di cui ancora si parla. Sfiorò lo scudetto nella stagione 1978-79 con un gioco contemporaneo basato sull’aggressività e il possesso palla. Finì che vinse il Milan di Gianni Rivera . Quel Perugia terminò il campionato con zero sconfitte. E ancora oggi sono in tanti in Corso Vannucci a ricordare che se Vannini non si fosse rotto la gamba in quel maledetto Inter-Perugia, le cose sarebbero andate diversamente. Era il Perugia del giovane Salvatore Bagni , di Frosio, il capocannoniere era Speggiorin. Anni prima c’erano stati Walter Sabatini e il comunista Sollier.

40 anni di calcio

Ilario Castagner, di Vittorio Veneto, ha attraversato quasi quarant’anni di calcio italiano. Ha cominciato giocando centravanti. Si fece male. E dirottò sulla panchina. È partito dalla guida delle giovanili dell’Atalanta dove si formò alla scuola di Viciani e incrociò Heriberto Herrera. Lì allenò quello che ha sempre ritenuto il calciatore più forte da lui incontrato: Gaetano Scirea. E poi, nella metà degli anni Ottanta, fu l’allenatore delle milanesi. A Castagner venne affidato il Milan retrocesso. Fu lui a riportare i rossoneri in Serie A, a dare a Franco Baresi la fascia di capitano, a riuscire a sfruttare le doti di cannoniere del discusso Joe Jordan. Di quella stagione i maligni ricordano la sconfitta casalinga contro la Cavese (evento diventato leggendario nella narrazione del Milan). Ci fu anche il 5-1 sulla Lazio, partita ancora oggi ricordata dai vecchi tifosi. In Serie A non concluse l’anno, venne esonerato dopo 24 giornate. Fu l’allenatore di Luther Blissett che in Italia ebbe le stimmate del brocco.

All'Inter

Pochi mesi e a San Siro cambiò panchina. Ernesto Pellegrini lo scelse per concretizzare le ambizioni di grandeur della sua Inter. Passò da Blissett a Rummenigge, in realtà anche Zenga, Altobelli, Bergomi. In campionato finì terzo ma in Coppa Uefa la sua Inter si fermò solo in una - ancora oggi - contestatissima semifinale contro il Real Madrid. Due a zero a Milano e tre a zero in un Bernabeu fiammeggiante con l'episodio della biglia che colpì Bergomi. Fu quella la sera in cui finì la luna di miele tra Castagner e l’ambiente nerazzurro. La stagione successiva venne esonerato dopo appena dieci giornate di campionato. Una conclusione che Gianni Mura, su Repubblica, ai tempi descrisse così: «Quella di Castagner è stata un’esecuzione preceduta da sevizie psicologiche. Pellegrini ha sbagliato tempi e modi. La sua è la voce del padrone e troverà chi dice che era ora, che ha fatto bene, che lo scudetto non è perso. Forse. Ma l’occasione di dimostrare che l’Inter è una società seria, all’altezza del suo passato, che non si misura solo coi miliardi investiti, quella è stata persa».

Lui e il basket

Era un allenatore all’avanguardia. Che studiava gli schemi di gioco avvalendosi della collaborazione di un amico esperto di basket. Oggi sarebbe definito abile scovatore di plusvalenze (vere), all’epoca più semplicemente talent-scout. Alla polemica non rinunciava, una sua frase provocò più di qualche mugugno tra i colleghi: «Non è morale che un allenatore guadagni più di cinquanta milioni all’anno». Sul Corriere della Sera Roberto Milazzo scrisse che, ai tempi delle giovanili dell’Atalanta, “la moglie quasi lo abbandonò quando lo vide rinunciare a un posto sicuro da geometra in Comune”.

Accusato di essere troppo buono i giocatori, disse: «Cosa devo fare, frustarli? Ma via, sono discorsi ridicoli. Forse che Liedholm è un sergente di ferro? Questa è una figura di vent’anni fa, oggi i calciatori sono professionisti veri e c’è bisogno di dialogo, non di urli». Era il 1985. L'arretratezza nel calcio non è mai passata di moda.