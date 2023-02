Qui Londra, la Superlega è morta un'altra volta: mai un club della Premier

Punto 1) vietato partecipare a tornei non riconosciuti dall' Uefa ; punto 2) prevenire i fallimenti finanziari registrati in numerosi club; punto 3) introdurre test d'ingresso in Premier più rigorosi per proprietari e dirigenti; punto 4) conferire ai tifosi il potere di impedire ai proprietari di cambiare il nome, lo stemma e i tradizionali colori delle divise di un club; punto 5) garantire un'equa distribuzione del denaro lungo la piramide del calcio inglese guidata dalla Premier; 6) tutelare e difendere il patrimonio culturale del calcio nazionale. Sono questi gli obiettivi che si prefigge di raggiungere e per i quali il governo di Sua Maestà Carlo III ha varato il nuovo ente regolatore del calcio d'Oltremanica . Così, con il pragmatismo che proverbialmente li contraddistingue, gli inglesi hanno affossato per la seconda volta la Superlega dopo che, nell'aprile 2021, la rivolta dei fan di Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester Utd e Tottenham aveva soffocato nella culla la prima iniziativa in materia.

Tentativo fallito

Ricordate? I padri fondatori erano dodici, in meno di 48 ore si ridussero a tre (Real, Juve e Barcellona) nel sostenere il torneo per ricconi o ex ricconi che, bontà loro, ogni anno si sarebbero riservati il diritto di invitare cinque club, calpestando la meritocrazia del campo. Fallito il tentativo, nei mesi scorsi è scesa in campo la società A22: non è l'autostrada del Brennero, ma l'agenzia incaricata di imbellettare o, per meglio dire, rivedere e correggere la prima iniziativa, per difendere la quale, davanti alla Corte di giustizia europea è pendente il ricorso real-juventino-catalano. Il verdetto è previsto entro marzo: l'avvocato generale della stessa Corte ha già bocciato il ricorso, la Corte solitamente si allinea nel novanta per cento dei casi. Nel frattempo, per non saper né leggere né scrivere, figura retorica di intensificazione, gli inglesi si sono portati avanti con il lavoro, assestando un'altra mazzata a qualunque velleità superleghista incarnata da A22 e dal suo amministratore delegato Bernd Reichart: da 60 a un massimo di 80 partecipanti, 14 partite assicurate a tutti i club "che dovrebbero continuare a essere pienamente impegnati nei tornei nazionali come fanno oggi" (bum!).

Londra gioca d'anticipo

Dite voi se non sia fuori dal mondo anche solo ipotizzare un nuovo tour de force per i giocatori, già sotto torchio fra campionati nazionali, tornei Uefa, eliminatorie europee e mondiali per le Nazionali, europei o mondiali ogni due anni, il nuovo mondiale per club appena partorito dalla fervida alacrità di Infantino (scatterà nel giugno 2025 con 32 squadre e avrà cadenza quadriennale). Si capisce perché il governo inglese abbia deciso di muoversi per tempo, non aspettando nemmeno la sentenza della Corte europea. E si capisce perché, quand'anche nascesse l'eventuale Superlega che persino la società incaricata di farla risorgere non chiama mai così, rinascerebbe senza le squadre del campionato più ricco e più importante del mondo (fatturato: circa 5 miliardi di euro; diritti tv oltre 3 miliardi di euro, più del triplo della Serie A). Come ha detto Karl-Heinz Rummenigge a Ivan Zazzaroni, nell'intervista esclusiva pubblicata sul Corriere dello Sport del 22 febbraio, "non a caso l'idea della Superlega è venuta a tre club con enormi problemi di liquidità. Puntavano a ottenere ricavi importanti in tempi rapidi. Ora la proposta della Superlega è passata da 20 a 80 squadre, ma il calcio non reggerebbe uno stravolgimento così radicale. Quello che invece bisogna cambiare e in fretta, è il Fair Play Finanziario: dovrà essere più rigido". Parole sante.