Pescara, via allo Zeman ter: "Obiettivo riportare i tifosi allo stadio"

PESCARA - A volte ritornano, anche più di una volta. Si è aperto ufficialmente lo Zeman ter, con l'ormai 75enne tecnico boemo che è sbarcato per la terza volta in riva all'Adriatico per prendere in mano le sorti del Pescara, attualmente terzo in classifica nel Girone C di LegaPro, e puntare alla promozione in Serie B, magari attraverso i playoff, visto che come premesso subito dallo stesso Zeman: "Ormai le prime due sono scappate, il Catanzaro ha dimostrato di essere il più forte e il Crotone ha sfruttato al meglio la grande vena di due o tre giocatori, anche se non penso che ci sia superiore".