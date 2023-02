Rissa al Campo Roma, nonno colpisce con un pugno un 14enne: partita sospesa

ROMA - Sembrava una domenica serena al Campo Roma, è finita con le volanti della Polizia parcheggiate all’ingresso dell’impianto, e i poliziotti sugli spalti per bloccare quella che a tutti gli effetti sarebbe diventata da lì a poco una rissa vera e propria. Il fattaccio è avvenuto durante la partita Romulea-Trastevere del campionato Under 15 Elite dove uno spettatore - rivelatosi poi il nonno di uno dei calciatori della Romulea - ha colpito con un pugno un giocatore avversario approfittando di un buco della rete di recinzione.

L’episodio

La posta in palio è alta, la partita è accesa: ci sono punti pesanti da portare a casa per conquistare le finali di categoria. Si gioca con vigore, non mancano gli interventi al limite del regolamento sanzionati dall’arbitro. Ma dalle tribune, non mancano commenti verso i protagonisti, tanto che il soggetto in questione inizia a litigare con un attaccante del Trastevere. Poi, approfittando di un buco nella rete di recinzione, lo spettatore rifila un pugno al giovane calciatore. L’intervento di alcuni spettatori, ha evitato che l’episodio degenerasse in qualcosa di più grave, vista la reazione dei genitori della squadra ospite, compresi quelli del ragazzo colpito.

Il comunicato della Romulea

L’episodio ha destato non poco clamore, tanto da spingere la Romulea a pubblicare un comunicato ufficiale. “Relativamente a quanto riportato - si legge nella nota - la Società vuole esprimere la propria più ferma condanna degli atteggiamenti tenutesi fuori dal campo quali contrari ai valori ed ai principi dello sport che sia la Romulea ed il Trastevere perseguono preminentemente con continuità centenaria. Preme altresì sottolineare che durante la disputa tutti i giocatori in campo e gli staff di entrambe le squadre, ovvero nessun tesserato ha tenuto atteggiamenti violenti o aggressivi e che la situazione si è normalizzata immediatamente dopo il fatto isolato. Tutto ciò premesso la Romulea intende dissociarsi da quanto accaduto nella maniera più assoluta, rinnovando senza riserve la condanna del gesto dello spettatore in quanto deprecabile ma che non può e non deve essere attribuito in alcun modo alla Società che certamente non è responsabile né direttamente né soggettivamente (...)".