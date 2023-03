Lacrime e sorrisi ricordando Sconcerti, orgoglio di Firenze

Direttore tecnico ad honorem

Ha cominciato il padrone di casa, Dario Nardella, che ha riconosciuto in te il fiorentino vero. E, da fiorentino, ha promesso che verrà intitolato al tuo nome un impianto sportivo. Sarebbe bello se fosse quello di un ring di pugilato, potremmo chiamarlo l’impianto degli Sconcerti, ricordando il lavoro di tuo padre. Ne saresti felicissimo. Poi ha parlato Gravina, il presidente della Federcalcio. Era seduto accanto a al presidente degli allenatori Renzo Ulivieri, al presidente della Lega Pro Matteo Marani e all’ad viola Joe Barone, che rappresentava la tua squadra. Gravina ha dato l’annuncio a cui, chi ti sta scrivendo, teneva di più: sei ufficialmente direttore tecnico ad honorem. Il tuo giornale, questo giornale, lo aveva proposto quando ci hai lasciato. È la conferma di quanto abbiamo sempre saputo: sul calcio sei stato il numero uno. Così da oggi parleremo di Mario Sconcerti giornalista, scrittore e direttore tecnico. Com’è giusto che sia. In collegamento video il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stato schietto: «Rientro nella categoria di quei personaggi a cui Mario non ha fatto sconti, ma sempre con la sua straordinaria onestà intellettuale. È vero, è stato un grande fiorentino, fiero e orgoglioso delle sue radici, però è stato anche un grande italiano».

Il ricordo dei colleghi

Luciano Cencetti stava curando la regìa, mentre David Guetta e Mario Tenerani, due tuoi ragazzi, stavano conducendo con stile un pomeriggio tutto per te. Cercavano di evitare la commozione, anche se non era facile. Ci ha pensato Ilaria D’Amico leggendo uno dei tuoi messaggi, ci ha fatto sorridere tutti. Fra un intervento e l’altro scorrevano i video che le televisioni, dove hai lavorato, avevano inviato per questo pomeriggio sconcertiano. Ce n’è uno dove parli degli ultimi giorni di tuo padre e a qualcuno è tornato in mente un messaggio che avevi inviato a uno dei tuoi grandi amici, Sergio Neri, in cui gli raccontavi che un giorno hai litigato con uno dei pugili della scuderia di tuo padre, Sandro Mazzinghi. Oh, non potevi prendere un peso piuma per discuterci, macchè. Sulla tua fiorentinità ha insistito Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana: «È stato Mario a regalare a Firenze l’ultimo trofeo vinto dalla Fiorentina, la Coppa Italia del 2001». Tu e Massimo Sandrelli, con Roberto Mancini in panchina. Il ct ti ha inviato un messaggio affettuoso: «Sei stato uno dei più grandi». Sandrelli ha legato invece due periodi fondamentali della tua carriera, anzi, della tua vita, la nascita della redazione fiorentina di Repubblica e l’avventura con la Fiorentina. Della tua prima Repubblica, un altro dei tuoi ragazzi, Beppe Smorto, ha sottolineato un pregio rarissimo fra i direttori e affini: «Mario non era geloso del talento altrui». Alessandro De Calò, raccontando il tuo periodo alla Gazzetta dello Sport, ha aggiunto un altro particolare: «Nessuno sapeva motivare i giornalisti come lui». Con un urlaccio o un complimento, ma a chi stava accanto a te davi sempre la direzione giusta. Alessandra Giardini ha letto un brano del tuo libro “Con Moser da Parigi a Roubaix” e Roberto Poggiali, ciclista fiorentino di quando inseguivi e amavi le biciclette, ha raccontato come è nato quel libro: «Un giorno Mario mi chiese se poteva intervistare Moser in camera sua, con un po’ di tempo a disposizione. Io dormivo in camera con Franceso, gli dissi cosa voleva Mario e lui mi chiese cosa ne pensavo. Gli risposi: Mario è fiorentino, è uno di noi. Moser aprì la porta e nacque il libro». Daniele Dallera, il capo della redazione sportiva del Corriere della Sera, l’ultimo giornale dove hai lavorato, ha unito i tuoi concetti-base nella scrittura: «Era velocissimo pur mantenendo un’altissima qualità». Alla fine è toccato a Luigi Ferrajolo, che ha vissuto con te le tue storie al Corriere dello Sport, prima da inviato, poi da direttore. «Questo pomeriggio nella sua città è un regalo che solo Mario poteva fare a tutti noi. È stato il talento più puro espresso dal Corriere dello Sport nel dopo-guerra. Tosatti e Ghirelli sono stati due grandi direttori, Mario un genio». Martina, tua figlia, è salita sul palco per ringraziare. In realtà tutti noi dobbiamo ringraziare te per quello che hai lasciato su questa terra. Ultima immagine, il video della festa dei tuoi 70 anni, tu col microfono in mano che cantavi “Io vagabondo” e alla fine salutavi: “Grazie popolo”.