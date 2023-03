Zaniolo e Sergio Oliveira, reunion al Galatasaray: giochi e scherzi in allenamento

ISTANBUL (Turchia) - Dal giallorosso al giallorosso, in casa Galatasaray si è formata una nuova "coppia" di vecchi amici. Siparietto social tra gli ex Roma Nicolò Zaniolo e Sergio Oliveira, che prima si confrontano da "avversari" nel corso della seduta odierna della squadra di Okan Buruk, e poi scherzano su Instagram, mostrando lo stretto legame creatosi nella scorsa stagione durante l'esperienza nella Capitale, che prosegue nel corso dell'esperienza in Turchia, con il portoghese che appella come "Fratello" il giovane azzurro in cerca di riscatto.