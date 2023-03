Nel testamento di Pelè spunta un’ammissione mai fatta nella sua vita: il mistero scatena gli eredi

ROMA - Potrebbe esserci una nuova erede di Pelé: nel testamento di O Rei, infatti, viene considerata la possibilità che, olte ai sei figli, due nipoti e la vedova Marcia Aoki, ci sia anche Maria do Socorro Azevedo. Quest'ultima, lo scorso settembre, a quanto riportato da Folha de S. Paulo, aveva presentato una richiesta per un test di paternità da parte di Pelè. Quest'ultimo non ha presentato ricorso contro la convocazione ma, essendo deceduto a dicembre, non ha avuto modo di sottoporsi al test. L'eredità di Pelé, per la quale è iniziato a febbraio il processo di inventariazione, si aggira attorno ai 15 milioni di dollari. E, non appena sarà definita la posizione di Maria do Socorro Azevedo, il patrimonio sarà suddiviso tra tutti gli eredi aventi diritto.