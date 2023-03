Cristiano Ronaldo guadagna anche quando dorme! Stipendio folle in Arabia, il retroscena

ROMA - Uno stipendio faraonico, o meglio da sceicco, è il termine più usato, se non abusato, per quantificare in poche parole quanto percepisce Cristiano Ronaldo nella propria avventura all'Al-Nassr. Ma ad andare nel dettaglio (e ci ha pensato Marca a farlo), le cifre guadagnate dall'asso portoghese sono davvero clamorose. Il computo è peraltro facile. Se CR7 infatti guadagna circa 200 milioni di dollari all'anno (per due stagioni), ne consegue che lo stipendio mensile del portoghese si aggira sui 16,6 milioni di dollari. Arrivare a fine mese per Ronaldo non dovrebbe dunque essere un problema. Ma nemmeno arrivare a... fine giornata, visto che il conto corrente di Cristiano registra ogni giorno un +548.000 dollari. Per stime comprensibili a noi comuni mortali, calcolando il costo medio delle case in Italia (1,962 euro al metro quadro), ci si aggira attorno a un appartamento di circa 262 mq al giorno. E se 260 e passa mq non bastano a colmare le esigenze di CR7, nessun timore: basterà pazientare un paio di giorni per potersi... permettere un appartamento più consono. Non basta: proseguendo nell'analisi, Cristiano Ronaldo riceve ogni ora (comprese le ore di sonno, s'intende!), sui 22,833 dollari. Per fare un altro confronto, in Italia, secondo recenti dati Inps, il 18,4% dei lavoratori è al di sotto della soglia dei 9 euro all'ora. Il tutto equivale per Cristiano Ronaldo a 380 dollari l'ora (meritati pisolini pomeridiani compresi...) e infine a 6,34 dollari al secondo. Poco meno di quanto guadagna, in Italia, in un'ora un bracciante agricolo (9,2 euro di media) e quasi quanto, sempre in 60 minuti, percepisce un lavoratore domestico (7,3 di media).