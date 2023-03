Aia, fissata l’Assemblea straordinaria

ROMA - Le ultime polemiche tra il tecnico della Roma Mourinho e il quarto uomo Serra hanno mosso le acque fino a generare una piccola tempesta nel mondo arbitrale. In attesa della conclusione dell’indagine da parte del procuratore federale Chinè, e della successiva sentenza, l'Aia ha convocato l'Assemblea Straordinaria per eleggere il nuovo presidente.

L’Assemblea Generale Straordinaria

Il vice presidente vicario dell'Aia Duccio Baglioni ha indetto per il giorno 16 aprile 2023 l’Assemblea Generale, in via straordinaria, dell’Associazione Italiana Arbitri. E' quanto si legge in una nota emessa dall’Associazione Italiana Arbitri nella giornata odierna.

