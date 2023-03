Elezioni Aia, Messina si ritira: Pacifici sarà presidente

ROMA - La svolta alle cinco de la tarde, tanto per scomodare (ancora) Federico Garcia Lorca. Domenico Messina, che lo scorso 16 febbraio aveva dato le dimissioni da componente della CAN di Gianluca Rocchi per candidarsi alle prossime elezioni per il presidente dell’AIA, ieri ha ufficializzato, con amici e avversari (politici), il ritiro dall’agone elettorale. Tradotto, non ci sarà un secondo nome il prossimo 15 aprile (questa la data probabile), nella casella basterà barrare l’unico candidato rimasto in piedi, ovvero Carlo Pacifici , 64 anni (festeggerà, il 22 maggio, i 65 da numero uno dell’Associazione), della sezione di Roma1.

Svolta

Che le dimissioni di febbraio di Messina fossero state quantomeno frettolose s’era detto da subito, la conferma è arrivata ieri. Decisive, nella scelta dell’ex internazionale di Bergamo di mollare, le varie elezioni per i delegati al voto (sarebbero in tanti dalla parte che supporta Pacifici, attuale componente del Comitato Nazionale del governo ex Trentalange) ed anche una certa difficoltà a trovare nomi che potessero comporre la sua squadra una volta arrivati sul soglio dell’AIA. Non bene. Che qualcosa stesse bollendo in pentola, fra l’altro, s’era capito anche ascoltando le voci dei giorni scorsi che volevano addirittura un contattato fra le due parti per arrivare, in maniera concorde, ad un accordo su un solo nome. Invece ieri è arrivata la svolta, Messina ritirato e Pacifici candidato unico. Quello che voleva (ma il nome era un altro) il presidente della Figc, Gravina, stanco di continui litigi e notti dai lunghi coltelli in seno a quello che è il settore più delicato, quello arbitrale. Rocchi ha scelto - giustamente - di rimanere con i suoi ragazzi alla guida tecnica della CAN, spazio per altro al momento non c’è.

Elezioni

Possibile che, a questo punto, già domani l’attuale reggenza dell’AIA (dopo le dimissioni di Trentalange) possa indire le elezioni e avviare il countdown elettorale. La data cerchiata di rosso dovrebbe essere il 15 aprile (quella ipotizzata in un primo momento, il 16, cadrebbe di domenica), ovvero al 40º giorno dall’indizione delle elezioni, o un giorno vicino. Pacifici governerà per poco più di un anno e spicci, quando tutte le componenti federali rinnoveranno le proprie governance in vista del nuovo quadrienni olimpico. La corsa di Pacifici (uno che in materia se ne intende, corre ancora veloce, nell’ultima WeRunRome, la 10 chilometri che si svolge il 31 dicembre nelle vie della Capitale, ha chiuso in 46’49”) terminerà quindi con l’elezione, il suo vice sarà l’attuale componente del Comitato Nazionale, Alberto Zaroli, colui che ha in mano tutta l’area Nord (compresa la sezione di Cinisello Balsamo, quella dell’ex Procuratore capo dell’AIA, D’Onofrio, il cui arresto per traffico di stupefacenti ha fatto cadere il primo tassello di questo domino infinito), e che non potrebbe candidarsi a nuove elezioni per il numero massimo di mandati. Sarà forse lui che sta spingendo per fare l’Assemblea Elettiva a Varese?

Rifiuto

Messina, dunque, esce di scena. E con lui anche quello che sembrava dover essere il suo possibile vice, ovvero Danilo Giannoccaro. Messina, da quando con un anno d’anticipo fu sostituito come designatore da Rizzoli, non ha più avuto molta fortuna (eufemismo). Dopo le elezioni del 14 febbraio che portarono Trentalange alla guida degli arbitri dopo il decennio (e oltre) di Nicchi, il suo nome era stato inserito nei papabili designatori del nuovo corso (con Braschi), ma fu proprio Gravina che espresse un parere nettamente sfavorevole. Non a torto, gli arbitri della CAN non l’avevano voluto prima, perché mai avrebbero dovuto riabbracciarlo? Era rientrato come uno dei vice di Rocchi, all’inizio di questa stagione, a febbraio come detto le dimissioni per inseguire la poltrona di presidente. Dove, invece, siederà Carlo Pacifici.