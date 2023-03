A Napoli sale l'attesa per la Nazionale: 20.000 biglietti venduti

ROMA - A Napoli c'è grande entusiasmo, non solo per la squadra di Luciano Spalletti, ma anche per il ritorno della Nazionale italiana nel capoluogo campano, dopo dieci anni. Il 23 marzo allo stadio Maradona ci sarà infatti la partita Italia-Inghilterra valevole per la prima giornata del girone C delle qualificazioni a Euro 2024. E, come detto, l'entusiasmo è alle stelle vista che è già stata superata quota 20.000 biglietti venduti (capienza totale di 47.000 posti). Come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la FIGC prosegue nella politica di prezzi popolari: i biglietti partono da 14 euro e sono previste diverse agevolazioni per le famiglie, i giovani e gli Over 65. Sugli spalti è prevista la presenza di circa 2.000 tesserati delle società calcistiche partenopee affiliate alla FIGC.