Fase èlite Europeo under 17, Italia pronta al debutto

ROMA - E' tutto pronto in casa Italia under 17. La Nazionale guidata dall'ex Lazio Bernardo Corradi ha infatti raggiunto Cipro in vista del primo match di qualificazione all'Europeo. Ieri la prima rifinitura a Paphos – cittadina all’estremità ovest dell’isola e che verrà ribadita anche nel pomeriggio odierno, per mettere a punto i vari meccanismi di gioco. Domani, alle 14 italiane (15 locali), presso il Geroskipou Municipal Stadium di Paphos i ragazzi di Corradi se la vedranno contro la Repubblica d'Irlanda. Il 10 marzo poi, sfida contro Cipro e l’Ucraina, lunedì 13 marzo. Due i posti a disposizione per accedere alle fasi finali della rassegna continentale che si giocherà in Ungheria, precisamente a Budapest dal 17 maggio al 2 giugno.