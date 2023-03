Italia Under 17, pari 2-2 con l'Irlanda all'esordio nella fase élite

PAHOS - Pareggio in rimonta per l'Italia Under 17: 2-2 conto l'Irlanda nel primo incontro della fase élite. In svantaggio di due reti all'intervallo, nella ripresa gli azzurrini hanno acciuffato il pareggio con la doppietta messa a segno da Ravaglioli. Il ct Corradi ha commentato così: "Un match che nel bene e nel male abbiamo fatto noi, e sono curioso di controllare le statistiche del primo tempo. Si potrebbe anche recriminare, dopo il palo preso che avrebbe invece potuto darci la vittoria. I ragazzi sono stati bravi a riprendere una partita compromessa grazie ad una grande reazione. Noi abbiamo sbagliato giocando un primo tempo senza assecondare le caratteristiche del nostro gioco. Chi è entrato nella ripresa ha fatto bene e ora è di nuovo tutto in gioco perché partire da una sconfitta non sarebbe stato bello. Ci rimangono due gare e, portando in campo la convinzione messa oggi nel secondo tempo, cercheremo di vincerle”. Prossimo appuntamento venerdì alle 14: l'avversaria sarà Cipro, padrone di casa.