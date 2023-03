Galbiati voleva dire fiducia

Per spiegare e raccontare al pubblico dei più giovani appassionati di calcio italiano la figura gigantesca di Italo Galbiati, 85 anni, spentosi ieri mattina nella sua adorata Milano, basterebbe mettere in fila indiana il commosso ricordo dei suoi allievi più prestigiosi. Da Chicco Evani a Franco Baresi, da Filippo Galli a Daniele Massaro, ciascuno di loro ha testimoniato la bravura del maestro di calcio, capace di migliorare le rispettive abilità durante gli anni del settore giovanile e in quelli successivi da maturi professionisti, finiti in serie A, con il Milan e non solo, e capaci di vincere scudetti e trofei internazionali. Pensate al tributo di Ibrahimovic, conosciuto e “svezzato” alla Juventus: in una recente intervista a un giornale svedese, Ibra confessò il seguente dettaglio: «Quando arrivai in Italia non sapevo calciare prendendo la porta, avevo il collo del piede molto alto e perciò avevo bisogno di cambiare la postura del corpo per centrare la porta. Italo Galbiati è stato fondamentale». E qui di testimonianza in testimonianza, potremmo continuare per cento righe ma sarebbe semplicemente riduttivo rimpicciolire la figura di Italo a quella di semplice maestro-addestratore.