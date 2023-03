Diamanti e la lezione di storia su Instagram: "Ecco perchè gli Etruschi erano importanti"

Il fantasista ex Atalanta Alino Diamanti ha voluto scherzare su Instagram con i suoi followers pubblicando un video sulle sue storie a dir poco esilarante. Il giocatore, ha voluto concedere una piccola lezione di cultura generale ai suoi follower, affermando: "Gli Etruschi servono per avere cultura, se andavi a scuola senza sapere queste cose venivi bullizzato"

La sua carriera

Dopo molti anni passati in Serie A e Serie B, oltre alle brevi parentesi in Cina al Guangzhou e in Premier League al Watford, Diamanti attualmente si trova in Australia al Western Utd, la squadra che si trova a Melbourne.