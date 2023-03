Jankto si racconta: "Già a 14 anni sentivo che c'era qualcosa di diverso..."

Dopo l'importante coming out del 13 febbraio, torna a parlare Jakub Jankto, che intervistato dallo spagnolo Marca racconta la sua storia e quello che sta vivendo dopo aver rivelato la sua omosessualità: "Già quando avevo quattordici o quindici anni sentivo che qualcosa era diverso. Avevo rapporti con le donne, ma capivo che c'era qualcosa che non andava. Non aveva senso continuare così per tutta la vita perché tu solo vivi una volta e poi non c'è più niente. Ho deciso che non ha senso perché tutto si può risolvere".