Verratti stroncato in Francia, il messaggio social del Pescara diventa virale

PESCARA - Dopo l'eliminazione in Champions League per mano del Bayern Monaco, non sono certo mancate le critiche al Psg che, nonostante una batteria di campioni, anche quest'anno non riesce a centrare la vittoria nel massimo torneo contintentale. Le critiche, chiaramente, non hanno risparmiato i calciatori del Psg: in particolare Daniel Riolo, giornalista di RMC sport, ha criticato duramente Marco Verratti: “Bisognerebbe rimandarlo a Pescara, così potrà mangiare gli arrosticini, passeggiare sul lungomare, bere i suoi shottini e fumare le sue sigarette. Lui è un giocatore da strada, uno che non potrebbe essere titolare neanche nella squadra di mio figlio”. Non si è fatta attendere di molto la divertente replica del Pescara via social: la prospettiva non sembra affatto dispiacere al club biancazzurro: "Noi, non abbiamo nulla in contrario..anzi! Allenamenti, partite, due arrosticini e tanto mare", si legge sul profilo Twitter del Pescara.