I destini incrociati di Vialli e Mihajlovic

Sfide mai banali che vivono nel ricordo di due campioni che non ci sono più, ma resteranno per sempre nel cuore dei loro tifosi: Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. Le assenze incolmabili mai ci porteranno quello che i due calciatori sono stati per i loro sostenitori e per le squadre che hanno difeso: Bologna, Lazio, Juventus e Sampdoria, che un incrocio del cuore mette l’un di fronte all’altra questo fine settimana. Un crocevia del destino raccontato nel podcast del Corriere dello Sport con il testo e la voce di Paolo Marcacci.