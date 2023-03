Olimpico, una settimana d'oro tra calcio e rugby: ecco quanto ha incassato

Un’erba che vale oro. Lo stadio Olimpico, asset di Sport e Salute, proprietaria dell'impianto, in una settimana ha generato un fatturato di circa 35 milioni di euro tra gare di Serie A, Conference League, Europa League e Sei Nazioni . Il terreno di gioco non ha avuto pause: 5 partite di cui 4 sold out (da Roma-Juventus a Roma-Sassuolo, passando per Lazio-Az Alkmaar, Roma-Real Sociedad e Italia-Galles di rugby con relative rifiniture delle squadre ospiti). Impegni che hanno portato Sport e Salute ad avviare sul prato un’attività di manutenzione straordinaria preventiva che ha portato i suoi frutti.

Roma, Lazio e rugby: quanto ha incassato l'Olimpico

Uno stress test superato dall’erba e dall’impianto, in attesa delle due partite che concluderanno un'altra settimana di fuoco, come testimoniano i numeri dell’indotto: 7mila persone hanno lavorato agli eventi tra steward, facilities, forze dell’ordine e personale, 250 mila gli spettatori sugli spalti e 130 i giocatori che hanno calcato il campo. Il tutto per un totale di circa 35 milioni di euro generato da ticketing, settore commerciale, ricettivo, terziaro, ristorazione, trasporti e turistico in generale sia italiano che internazionale - con 15 mila gallesi oltre a spagnoli e olandesi - per una permanenza media di 1,8 giorni.