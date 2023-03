I giovani di Milan e Inter uniti contro la discriminazione razziale

MILANO - La FIGC – Settore Giovanile Scolastico ha radunato gli U12 di Milan e Inter in un mini torneo a squadre miste per la promozione dei valori sani che lo sport sa trasmettere: inclusione, rispetto e socialità. A fare da palcoscenico il Centro Tecnico Federale di Casnate con Bernate, in provincia di Como, dove i piccoli rossoneri e nerazzurri si sono identificati sotto gli stessi colori. L’iniziativa si è svolta davanti ai rappresentanti di FIGC, Milan e Inter e rientra nella campagna federale #UnitiDagliStessiColori. Quest'ultima è nata lo scorso anno in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, istituita dall’Onu nel 1966 e che si celebra ogni anno il 21 marzo.