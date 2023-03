Fifa, Infantino confermato presidente fino al 2027: "Vi amo tutti"

KIGALI (RUANDA) - Nessuna sorpresa, tutto secondo copione: Gianni Infantino guiderà la Fifa per altri quattro anni , fino al 2027. Candidato unico, il dirigente italo-svizzero, che compirà 53 anni il prossimo 23 marzo, è stato confermato alla presidenza dell'organismo del calcio mondiale in occasione del 73esimo Congresso in corso a Kigali , in Ruanda. Per Infantino si tratta del terzo mandato: era stato eletto per la prima volta nel febbraio 2016 , poi il nuovo mandato di quattro anni nel giugno 2019 e, in data odierna, la nuova conferma. Un emozionato Infantino ha poi commentato con un sentito "Vi amo tutti" la sua rielezione a presidente della Federazione calcistica internazionale.

Infantino: "Sono onorato"

"So che in molti mi amano e che c'è anche chi mi odia: ma io amo tutti, anche e soprattutto loro. Essere presidente della Fifa è un incredibile onore e privilegio, una grandissima responsabilità", sono le parole di Infantino che poi aggiunge: "Continuerò a servire la Fifa e il calcio di tutto il mondo. Leadership è ascoltare e imparare e io imparo ogni giorno. Ma leadership è anche agire: potete continuare a fidarvi del mio impegno perché continuerò a lavorare duramente per unire il mondo attraverso il calcio".

Infantino: "Il calcio è gioia"

"Vi avevamo promesso i Mondiali migliori di sempre e lo abbiamo fatto, vi avevamo promesso che avremmo aumentato i ricavi della Fifa, che l'avremmo resa più trasparente, che avremmo riguadagnato la fiducia degli sponsor - sottolinea Infantino a Kigali - Ci eravamo prefissati di raggiungere quota 6,4 miliardi di dollari: siamo arrivati a 7,5 e non si raggiungono queste cifre se non sei un'organizzazione solida e forte, in cui tutti credono. Quello che vi abbiamo promesso era di continuare a lavorare con onestà, per proteggere il calcio, le nostre Federazioni, i nostri tifosi di tutto il mondo. Poi la lode al calcio: "E' simbolo di gioia, felicità , pace, il calcio unisce il mondo. E ci sono tante cose che non vediamo l'ora di fare: siamo qui per organizzare competizioni e far crescere il calcio. Sento dire che c'è troppo calcio ma nella maggior parte del mondo non è così e quando si vede la passione per il calcio, bisogna fare qualcosa: la Fifa Arab Cup, per esempio, è stata un successo incredibile".