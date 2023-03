Infantino rieletto presidente Fifa, una pessima notizia per il calcio

La rielezione per acclamazione di Gianni Infantino alla presidenza Fifa sino al 2027, è una pessima notizia per il calcio mondiale. I motivi sono questi: 1) Infantino è l'uomo che, a conclusione di Qatar 2022, ha definito il torneo "il mondiale più bello della storia", come se non ci fossero stati gli operai morti nei cantieri dell'emirato; il divieto alle nazionali di indossare la fascia arcobaleno quale simbolo dei diritti civili delle comunità LGBTQ+; il silenzio assordante sulla repressione del regime iraniano che ha colpito anche i calciatori; il caso del bisht, il mantello di colore nero con decorazioni in oro, fatto indossare all'imbarazzato Messi dall'emiro del Qatar fra gli applausi compiacenti di Infantino. Evidentemente dimentico dell'articolo 27 del regolamento della Fifa che presiede: durante la cerimonia di premiazione ufficiale dei Mondiali, la norma vieta a un calciatore di indossare un indumento che copra, anche parzialmente,la divisa della propria nazionale. 2) Il terzo mandato di Infantino nasce sotto il segno del calcio business, sempre meno calcio e sempre più business. Gli gnomi di Zurigo hanno annotato come, all'arrivo del successore di Blatter, i ricavi Fifa fossero di 6,5 miliardi di euro: la previsione per il periodo 2023-2026 parla di 11 miliardi di euro. Come sarà possibile accumulare questa somma? Moltiplicando i ricavi da diritti tv e sponsor. In che modo? Moltiplicando il numero delle partite.