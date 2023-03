Fifa, Uefa e Superlega: è un calcio che corre alla deriva

Super. Ormai non esiste altra parola nel calcio e nella mente dollaresca di chi lo organizza. Appena scongiurata la Superlega (non perchè mortificava l’aspetto sportivo, ragione che sarebbe stata più che sufficiente per farla saltare, ma perché sottraeva denaro alla Uefa), è partita l’organizzazione della Superchampions con la sua formula allargata. Più partite, più soldi. E siccome Infantino e la Fifa non possono essere da meno di Ceferin e della Uefa, ecco il Supermondiale per 48 nazionali e il Supermondiale per i club. E siccome Casini e la Lega non possono essere da meno di Infantino e Ceferin, ecco la SuperSupercoppa non più italiana (anche se la giocheranno 4 squadre italiane) ma araba (perché loro pagano, la vogliono in soggiorno e se la comprano). Questa SuperSupercoppa a 4 la fanno anche gli spagnoli, hanno detto. In effetti c’è sempre un Lucignolo da seguire, quando fa comodo. Davanti a tutto questo, ci sentiamo vecchi, superati, fossili in un calcio dove è impossibile riannodare il filo del valore sportivo, ormai in secondo, terzo, quarto piano. L’Inter è entrata nei quarti di finale di Champions, è una grande vittoria dopo anni di delusione, però per tutti (diciamo per troppi) l’aspetto più positivo è che questa qualificazione porterà 20 milioni di euro in più nelle casse nerazzurre. Ma secondo voi, quei tifosi interisti che sono rimasti fuori dal do Dragao nonostante il biglietto in mano erano andati a Oporto nella speranza che l’Inter guadagnasse 20 milioni o che, più banalmente, riuscisse a eliminare il Porto e continuare così la corsa in Champions?