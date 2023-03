Cambiano le date del campionato per Napoli, Inter e Milan prima della Champions

L'ipotesi di nuove date per Napoli, Inter e Milan in vista della Champions

L’ipotesi che prevale è quella di far disputare Salernitana-Inter alle ore 17, Lecce-Napoli alle 19 e Milan-Empoli alle 21 del venerdì. La squadra di Inzaghi sarà impegnata infatti nei quarti in casa del Benfica martedì 11, mentre gli azzurri e i rossoneri, avversari mercoledì 12, potranno così contare su un giorno di riposo in più in vista della sfida del Meazza. Lo stesso criterio sarà utilizzato per la trentesima giornata, ancora da programmare. In questo caso però il margine di manovra sarà ancora minore perché gli uomini di Pioli e quelli di Spalletti giocheranno il ritorno martedì 18 aprile; quindi Napoli-Verona e Bologna-Milan non potranno che essere fissate per il 15 aprile (sabato), stesso giorno tra l'altro, in cui sarà anticipata Inter-Monza.