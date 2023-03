Striscione per i naufraghi: annullata la multa alla squadra di calcio

ROMA - Lo scorso 5 marzo la squadra dell’Athletic Brighela era sceso in campo mostrando - prima del calcio d’inizio - uno striscione per commemorare le vittime di Cutro. Ma la manifestazione di solidarietà era stata sanzionata dalla Figc che aveva comminato una multa squalificando per una giornata il capitano della squadra.

Il ricorso dell’Athletic Brighela

Ma il club aveva annunciato un ricorso difendendo la decisione presa prima della partita. "L'abbiamo fatto per tutti i cittadini del Mondo sotto le bombe e continueremo a farlo per tutte le sorelle e i fratelli dimenticati in fondo al mare" aveva la società sul proprio sito ufficiale, preannunciando il ricorso. E alla fine hanno vinto.

Il commento del club

"Hanno compreso che la nostra infrazione - ha sottolineato il direttore sportivo Eros Tasca - la nostra manifestazione era mossa da una buona causa, ma non avremmo mai ottenuto l’autorizzazione in poche ore dalla Federazione che non ci avrebbe mai concesso l’autorizzazione. Ma se avessimo fatto passare troppo tempo, la notizia a quel punto avrebbe perso la sua rilevanza".