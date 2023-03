Bergomi, la frase sul rosso a Ibanez scatena la discussione in diretta tv

MILANO - Un derby spigoloso, come si vive soltanto nella Capitale. UNa sfida accesa che ha generato, al fischio finale, non poche discussioni, sia per l’atteggiamento tattico della Roma, sia per le decisioni prese dall’arbitro Massa. “Tu ti aspettavi una partita diversa? - chiede Beppe Bergomi a Fabio Caressa - quando fa risultato giocando in questo modo noi esaltiamo la Roma nella sofferenza, nella difesa: è nei quarti di Europa League, ha eliminato una squadra molto forte mentre l’altra è andata fuori”.

La difesa di Bergomi

Il dibattuto su Sky Sport va avanti, con l’ex difensore dell’Inter che entra anche nel merito dell’arbitraggio. “Io vedo l’episodio del cartellino rosso a Ibanez, e dico che oggi non avrei mai giocato in questo calcio: è un intervento che fa parte della dinamica di gioco perché lui dopo il controllo sbagliato fa di tutto per togliersi mentre Milinkovic lascia lì la gamba”. Ma da studio non tutti sono concordi con la tesi dell’ex capitano dell’Inter, sottolineando come l’intervento sia in ritardo, e va a interrompere una ripartenza della Lazio in campo aperto.