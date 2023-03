Gualtieri: "I tifosi del Feyenoord e lo stadio della Roma: come stanno le cose"

ROMA - "Per quanto riguarda il Feyenoord, oltre i precedenti del 2015 e gli episodi accaduti a Tirana, all'indomani della partita arriveranno gli ispettori del Bie per la candidatura di Roma all'Expo e dobbiamo prevenire incidenti di qualsiasi tipo". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato su Radio Romanista, sottolinea i timori per il match di Europa League tra i giallorossi e gli olandesi in programma il prossimo 20 aprile all'Olimpico. "Io auspico un modello in cui ci siano le trasferte, in cui i tifosi si incontrano in serenità e armonia. Ho chiamato il ministro Piantedosi per tutelare Roma, come patrimonio artistico e culturale, per tutelare la città e i cittadini. Seguiremo con molta attenzione le misure che verranno prese e per questo abbiamo chiesto di valutare anche il divieto di trasferta".