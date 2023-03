Ghana, paura per il portiere in allenamento: ecco cosa è successo

GHANA - La sfortuna sembra essersi abbattuta sul povero portiere del Ghana , Joseph Wollacott . L'estremo difensore 26enne delle Black Stars e del Charlton è stato protagonista di un incidente alquanto curioso durante l'allenamento con la sua nazionale. Joseph, conosciuto da tutti come Jojo, ha già saltato il Mondiale in Qatar per un infortunio al dito. Adesso lo strano e pericoloso incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Ghana, la porta d'allenamento cade addosso al portiere: attimi di paura

Il Ghana affronterà l'Angola, in una doppia sfida, e la Repubblica Centrafricana nei match valevoli per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Wollacott, dopo aver saltato il Mondiale in Qatar, è stato richiamato dal ct del Ghana, Chris Hughton, per essere il portiere titolare nei prossimi impegni delle Black Stars. Durante l'allenamento, però, il portiere è rimasto coinvolto in un incidente particolare. La porta mobile, posizionata a metà campo, gli è caduta addosso, forse spinta dal vento. La traversa è andata ad urtare le gambe di Wollacott, che è finito per cadere a terra dolorante. Subito soccorso dai compagni e dallo staff medico, il portiere è poi uscito dal campo sulle sue gambe, un pò claudicante. Per fortuna nulla di preoccupante, una "contusione dei tessuti molli dell'alluce destro". Wollacott può sperare di tornare presto agli allenamenti con la sua nazionale.