Stretta sulla pirateria: partite oscurate in trenta minuti

La Camera dei Deputati ha dato il via libera al provvedimento per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita online di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Il testo, nominato "Sostegno economico contro la pirateria", ha ricevuto 252 voti favorevoli e nessun contrario. Si tratta di un passo in avanti fortemente voluto dalla Lega Serie A per combattere la pirateria. Il testo "conferisce allo Stato il compito di riconoscere, tutelare e promuovere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale. Lo Stato dovrà, quindi, tutelare il diritto d'autore da ogni violazione e da ogni illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica".

Si rischiano fino a tre anni di reclusione

Il provvedimento, che ora passerà al Senato, prevede anche maggiori poteri all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l'Agcom), che potrà ordinare ai fornitori di connessione Internet di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita in tempi molto stretti, adottando provvedimenti cautelari in via d'urgenza. Basterà meno di mezz'ora per oscurare un video giudicato illecito. "Nell'ipotesi di contenuti trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della diretta stessa", si legge nel testo. L'Agcom provvederà a trasmettere alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati. Le sanzioni sono molto severe. "Chiunque abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493".