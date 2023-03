Ozil: “Così Mourinho ha orientato la mia carriera”

ISTANBUL (Turchia) - L’uscita di scena dopo una brillante carriera: Mesut Ozil - oggi al Ba?ak?ehir - ha annunciato il proprio ritiro dal calcio. Un percorso vincente, esaltato dal trionfo nella coppa del Mondo del 2014 - in Brasile - con la nazionale tedesca. Ma anche un trasferimento che all’epoca - eravamo nel 2010 - fece discutere, e non poco.

Barça o Real Madrid?

La scelta non fu semplice, ma alla fine venne risolta dall’attuale allenatore della Roma Josè Mourinho, all’epoca dei fatti sulla panchina del Real Madrid. “Quella decisione non fu orientata per una questione di soldi - confessa oggi Mesut Ozil - prima di scegliere la mia strada, ho avuto modo di andare sia a Madrid che a Barcellona. A Madrid venni accolto da Josè Mourinho: mi portò a vedere lo stadio, mi accompagnò al museo del club, mi mostrò tutti i trofei vinti dalla squadra. In quel momento, mi ha fatto venire la pelle d'oca. La visita a Barcellona fu meno entusiasmante: la cosa più deludente fu che Pep Guardiola non si degnò neanche di incontrarmi. Lo stile di gioco del Barcellona mi piaceva molto, immaginavo di poter giocare con loro. Il Real Madrid fece di tutto per acquistarmi, e l’accoglienza di José Mourinho fu decisiva: dopo averlo incontrato, volevo essere madridista”.